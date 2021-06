Europa eert Nijmeegse radioloog voor zijn minutieuze en veiligere speurwerk naar prostaatkanker

Wordt de zomer van 2021 een Summer of Love? ‘We hebben het echt verdiend’

5 juni Feestjes waar je je op verheugt vallen vaak tegen. En op feestjes waar je geen zin in had, spring je als laatste van de salontafel om het licht aan te doen. Voorpret kan een vloek zijn of een zegen. Vanaf vandaag mogen we weer meer. Eindelijk. Dat biedt perspectieven voor de zomer van 2021. Een Summer of Love wordt het, voorspellen sommige deskundigen zelfs, verwijzend naar de ‘Zomer van Liefde’, het losbandige hoogtepunt van de hippiecultuur in 1967. Zeg het maar: zin in?