Experiment: Valkhof en Museum Arnhem laten publiek zelf tentoonstellingen maken

Auto rijdt fietsster aan op rotonde in Marialaan: slachtof­fer naar ziekenhuis

NIJMEGEN - Op de rotonde in de Marialaan in Nijmegen is dinsdagochtend kort na 11.30 uur een vrouw op een fiets aangereden door een auto. Een automobilist sloeg vanaf de rotonde met de Industrieweg af naar de Marialaan. Daar reed op dat moment de fietsster op het fietspad.

5 april