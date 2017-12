Expertisecentrum Radboudumc gaat ex-kankerpatiënten levenslang volgen

Oncologiepatiënten die herstellen, worden in de regel vijf jaar na de behandeling kankervrij verklaard. Dan stopt veelal ook de nacontrole. ,,We vergeten dat iedereen na die vijf jaar ook weer nieuwe klachten kan krijgen. De kans daarop is verhoogd bij ex-kankerpatiënten. Door betere behandelingen zijn dat er steeds meer’’, zegt kinderoncoloog Jacqueline Loonen van het Radboudumc. Nieuwe klachten hebben soms te maken met een terugkeer van de oude ziekte. ,,Maar vaak ook met gevolgen van de behandeling die patiënten voor hun kanker hebben gehad.’’ Als voorbeeld noemt Loonen de verhoogde kans op huidkanker. ,,Dat is het geval bij patiënten die in het verleden bestralingen kregen.’’

Angst

Extra aandacht in de polikliniek is ook gewenst bij bijvoorbeeld volwassenen die als kind een kankerbehandeling hebben gehad en daardoor verminderd vruchtbaar zijn. Bij andere kankersoorten is de kans op schildklierafwijkingen weer groter. Of er treedt na tien of twintig jaar orgaanschade op aan bijvoorbeeld hart of nieren.