'Export fundamentele islam met oliedollars naar Nederland'

Saïd Bouharrou, vice-voorzitter van de landelijke Raad van Marokkaanse Moskeeën en bestuurder van een moskee in Nijmegen, maakt zich desondanks zorgen over de ongewenste oliedollars in Nederland.



Waarom moeten we ons zorgen maken?

,,Dat moskeeën worden gefinancierd met buitenlands geld, is op zich niet bijzonder. Dat gebeurt al sinds de jaren tachtig. Zorgelijk is dat er geld geschonken wordt door 'onvrije' landen die met een lange arm willen bepalen wat er gebeurt in onze moskeeën.’’



Met oliedollars wordt de fundamentalistische islam naar Nederland geëxporteerd?

,,Ja, aan die financiering worden voorwaarden verbonden om de moskee te veranderen. Je ziet ineens een imam uit het betalende land naar de moskee komen om te preken. Er worden bestuurders vervangen door mensen uit de golfstaten. De imam-opleiding wordt overgenomen en onderwijsdoctrines worden strenger.’’



Is dat niet te scharen onder geloofsvrijheid?

,,Ik heb het over grensoverschrijdende meningen die we kunnen missen als kiespijn. Vrouwen worden basisrechten ontzegd, homo's moeten van de daken worden gegooid, strijders voor IS en Al Qaida worden verheerlijkt. Om het salafisme (fundamentalistische islam, red.) te verbreden worden allerlei vormen van vrijheid ingeperkt. Dat past niet in een Marokkaanse moskee in Nederland.’’



Maar als de bezoekers van die moskee dat nou willen?

,,De achterban van zo'n moskee weet helemaal niet dat aan de financiering voorwaarden worden gekoppeld, totdat ze ineens met meningen worden geconfronteerd die tot dan toe niet de norm waren.’’