Extra geld voor Orientalis vanwege fiasco bij Feest van het Licht

Vierde editie van Feest van het Licht: zelfs met 1000 bezoekers corona­proof

HEILIG LANDSTICHTING – Burgemeester Slinkman van Berg en Dal heeft vrijdagavond samen met directeur Walter Hamers de vierde editie van het Feest van Licht in Museumpark Oriëntalis geopend. Het is een vanwege corona beleefprogramma geworden dat zich vooral in de openlucht afspeelt: ,,Het is absoluut veilig: we hebben hier 20 hectare. Er zouden bij wijze van spreken wel 1000 bezoekers per uur het terrein op kunnen", zegt Hamers.

12 december