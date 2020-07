‘Extra politie-inzet voor bewaken van paar zandkorrels is absurd’

Volgens Bruls heeft extra politie-inzet op de strandjes in de Stadswaard niet de meeste prioriteit. ,,Op de Waalkade, bij recreatieplassen en bij Veur-Lent is de politie nu juist enorm hard nodig. We hebben geen onbeperkte capaciteit. Moet ik dan agenten weghalen bij de Waalkade om een paar zandkorrels in een natuurgebied extra te gaan bewaken? Lijkt me absurd.”