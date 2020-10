Extra uurtjes voor ouderen in de winkel: waar blijven ze?

,,Oh, is de winkel al open? Ouderenuurtje? Dat wist ik niet”. Het is tien minuten over half acht en Peter van Diederen staat met een winkelkar te wachten voor de Lidl in het Nijmeegse winkelcentrum Hatert. De 61-jarige Nijmegenaar, wit mondkapje op, gaat altijd vroeg boodschappen doen, iets voor acht uur. ,,Dan is het lekker rustig. Veilig. Je moet toch een beetje oppassen, het is een pandemie.”