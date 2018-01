Extreemrechtse groep RVF Nederland houdt spontane actie in Nijmegen

Die was volgens Willemse bedoeld als een steunbetuiging aan leden van de Britse National Action, een extreemrechtse organisatie die sinds twee jaar verboden in Engeland is. Afgelopen jaar zijn volgens Willemse enkele leden van National Action opgepakt en vervolgd omdat ze lid zijn van de groepering, of die ondersteunen.

Fakkels en gezichtsmaskers

De leden van RVF Nederland die zaterdagavond in Nijmegen de straat op gingen, droegen een spandoek, brandende fakkels en enkele leden hadden gezichtsmasker voor. ,,We zaten gewoon bij elkaar en toen kwam ineens het idee bij ons op om zoiets te doen. Snel een spandoek in elkaar gezet en de straat op. Er zijn niet veel mensen die het gezien hebben en er hebben zich geen incidenten voorgedaan. Alles was rustig. We hebben een minuut of tien buiten gestaan.''