Failliet Rigter eist 8 ton van Nijmegen wegens 'smaad en laster'

Vijf dingen die je wilt weten over de nieuwe Waalbrug

2 november NIJMEGEN - De Waalbrug in Nijmegen krijgt komend jaar een opknapbeurt. En niet zomaar eentje. Net als in andere ‘wereldsteden’ kan de brug straks aangestraald worden in allerlei kleuren. En als fietser heb je niet meer zoveel last van de wind, schrijft Indebuurt.nl. Check hier alle nieuwtjes over dit Nijmeegse icoon.