Familie ‘Opa Piet’ begrijpt dat moordonderzoek stopt: ‘Maar de uitkomst blijft onbevredigend’

Het coldcase team van de politie Oost-Nederland dat op deze zaak zat, heeft volgens kleinzoon Eric Meijers ‘geweldig werk’ verricht. ,,We zijn als familie steeds bijgepraat als er nieuwe ontwikkelingen waren, wat dat betreft zijn we vol lof. In het gesprek met de politie is ons verteld dat er na al die jaren nu 95 van de 100 puzzelstukjes zijn opgelost. Dat is eigenlijk heel veel. We weten nu dat de drie verdachten komen uit de ‘junkhoek’ en dat een van hen de dader is. Het motief? Geld”, zegt Meijers.



Volgens Meijers is er een getuige die al zeker acht keer door de politie is gehoord. ,,Die is zo bang dat ze nog steeds niet alles durft te vertellen. Ongelooflijk, hoe de angst nog altijd regeert.”



Meijers heeft van de politie begrepen dat ‘Opa Piet’ de drie verdachten kende van het vissen. Volgens Meijers ziet de politie de man die op zijn sterfbed een bekentenis zou hebben afgelegd als een van de verdachten. In een aflevering van Crime Scene begin dit jaar vertelde de dochter van de man over de biecht van haar vader.