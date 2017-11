Fanatieke gamers zijn er vroeg bij in Nijmegen

Stipt om half 10 gaan de deuren van de videogamewinkel aan de Burchtstraat in Nijmegen open. Vroege vogels konden niet wachten, want vandaag zijn er aantrekkelijke kortingen.

Playstation

,,Ik kom even snel een cadeaubon halen. Maar vooral de Playstation is afgeprijsd", zegt een gehaaste koper. Ook Berkan Baskoeru komt voor de populaire spelcomputer: ,,We hebben rondgekeken, maar hier is de PS4 het goedkoopst. Ik wilde hem kopen, maar ik heb speciaal gewacht tot vandaag.'' In Nijmegen doen veel winkels mee aan de uit Amerika overgewaaide Black Friday, een dag met hoge kortingen in de aanloop naar de feestdagen.