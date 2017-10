Fietser provoceert met mondkapje om vieze lucht in Malden

Peking

Toch is het niet zo erg dat het dragen van een mondkapje noodzakelijk is. Het is hier nog lang geen Peking, zei een kno-arts afgelopen juni tegen De Volkskrant: de concentratie aan fijnstof wisselt tussen de 15 en 20 microgram per kubieke meter, ruim onder de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO (25 microgram). In Peking ligt de score op 60 à 70 microgram. Maar toch.



Er moet politieke actie komen, zegt Hoogstraaten. Wat is de beste oplossing? Een rondweg, stelt René Ligtenberg voor. Hoogstraaten heeft zijn nieuwe provocatiemiddel al klaar, een ontwerp voor een nieuw kombord: Malden, alleen woon- en werkverkeer. Wat de beste oplossing is voor Malden? Dat is nog even afwachten. Bij de gemeente Heumen was niemand bereikbaar voor commentaar.