Filedruk Gelderland explosief gestegen

In deze provincie ziet de ANWB een flinke groei ten opzichte van vorig jaar. ,,Gelderland scoort helaas erg hoog", zegt Broekhuis. ,,Het zijn namelijk de provincies waar al veel verkeer was die nog veel drukker zijn geworden. Bovendien is het een provincie met veel doorgaand verkeer, vooral transport, van en naar Duitsland." En als de hoofdwegen vastlopen, weet de verkeersmanager, dan heeft dat enorme effecten op de omliggende wegen. Zo stonden er afgelopen maandag lange files op de Waalbrug en de Oversteek bij Nijmegen na een storing in de matrixborden boven de A50 bij knooppunt Ewijk.



Wat in de zomervakantie ernstige verkeershinder opleverde, was het grote onderhoud aan de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord. De spoedreparatie aan de IJsselbrug bij Westervoort, begin vorige maand, zorgde ook voor veel files. Verder was er door het mooie weer meer recreatieverkeer, ook in de weekenden. Tot slot leidden de vele bermbranden, zoals die langs de A30 bij Ede begin augustus, tot extra oponthoud op de Gelderse wegen.