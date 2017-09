FortaRock onthult eerste namen voor terugkeer in Goffertpark

Eerste namen

De festivalorganisatie maakte vorig jaar bekend dat vijf bands hadden toegezegd en heeft met Nightwish en Parkway Drive de eerste namen bekend gemaakt. Parkway Drive is volgens de organisatie 'de allergrootste metalcore band die het genre ooit heeft voortgebracht'. De Finse symfonische metalband heeft de Nederlandse Floor Jansen (roots in Nijmegen) in de gelederen en trad in 2015 voor het laatst op in ons land. 'We zijn dan ook bijzonder blij met de komst van de band als afsluiter van de negende editie van FortaRock', aldus de organisatie.

Voorverkoop

De voorverkoop voor het festival begint vrijdag om 10.00 uur op de site van Ticketmaster. Een combi-ticket, voor beide dagen, kost 79 euro. Dagkaarten gaan later in de verkoop. FortaRock 2018 is op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni in het Goffertpark in Nijmegen. Verdeeld over twee podia treden er 22 bands op. Daarnaast is er een festivalmarkt en bekijkt de organisatie de mogelijkheden voor een officiële festivalcamping in de Waalstad.