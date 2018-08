'Fout in kaartverkoop': Hooligans konden gewoon naar NEC-wedstrijd

De Duitse politie, die de Nijmeegse collega's deze week waarschuwde voor de komst van de relschoppers, spreekt van 'een fout in de kaartverkoop'. Het was de bedoeling dat de wedstrijd tegen de Duitsers zaterdag het slotstuk van de NEC-fandag in het Goffertstadion zou worden. Vooraf was bepaald dat Düsseldorf-supporters niet welkom waren. Het zou een Nijmeegs feestje moeten worden.

Woordvoerder Sander Mijnhijmer van NEC geeft toe dat de kaarten gewoon online te bestellen waren. Er waren er inmiddels 600 verkocht. ,,Het is een open systeem. Maar wij hebben voortdurend gemonitord wie er kaartjes bestelden. Daar zaten voor zover wij dat kunnen nagaan geen Duitsers bij.''

Maar volgens de politie in Düsseldorf was dat wel degelijk het geval. Het ging om een flinke groep. ,,En daar zaten probleemgevallen tussen: fans die bereid zijn om geweld te gebruiken'', zegt woordvoerder Niesczery van de Duitse politie. Daarop besloot de Nijmeegse loco-burgemeester Bert Frings in samenspraak met NEC en de Nijmeegse politie het oefenduel af te gelasten.

Veiligheidsrisico

NEC vindt niet dat er sprake is van een fout in de kaartverkoop. ,,Nee. Het punt is: Fortuna Düsseldorf had ons toegezegd dat er géén Duitse fans zouden afreizen. Onder die voorwaarde kon de wedstrijd doorgaan. Als dan blijkt dat er tóch fans komen - onder wie een groep met een slechte reputatie - dan heb je een nieuwe situatie. We konden de veiligheid van onze eigen fans niet meer waarborgen. En die staat altijd voorop.''

Jeroen Rengers, voorzitter van de Supportersvereniging NEC, zegt te hebben vernomen dat er zeventig tot tachtig Duitse hooligans naar Nijmegen wilden komen. NEC noch de Duitse politie kan aangeven of dat aantal klopt.

Rengers denkt dat NEC de komst van enkele 'gewone' Duitse voetbalfans helemaal niet erg had gevonden en misschien zelfs wel had voorzien. ,,Maar nu werden de veiligheidsrisico's te groot.''