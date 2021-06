Frank Boeijen maakt inhaalslag met 24 concerten in Nijmegen en Cuijk

Drie dagen bivakkeren op het stadsei­land om sentimente­le kunst te maken

2 juni NIJMEGEN - De eigenheid van het stadseiland ontdekken via kunst en literatuur. Dat is wat twee kunstenaars over een aantal weken gaan doen. Illustrator Emma Ringelding en schrijfster Corinne Heyrman verblijven gedurende drie dagen in de buurt van Veur-Lent om zo met Nijmegenaren in gesprek te gaan en ideeën om te zetten in kunst.