'Frauderende' zorggroep Rigter bv in Nijmegen failliet

Inbrekers casino Berg en Dal gebruiken grof geweld

10 oktober BERG EN DAL - Inbrekers hebben zich in de nacht van maandag op dinsdag met grof geweld toegang verschaft tot Casino Hi Five aan de Oude Kleefsebaan in Berg en Dal. Ze kwamen het pand binnen door een flink gat in de muur te maken en knipten daarbij het betonijzer kapot.