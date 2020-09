Gaan delen van Gelderland op slot? Bruls maakt vanmiddag nieuwe coronamaatregelen bekend

NIJMEGEN - Dat er verscherpte coronamaatregelen in met name de regio Nijmegen komen, was bekend. Maar welke dat precies zijn, wordt vanmiddag bekend gemaakt door burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Maandag overleggen alle veiligheidsregio's over de vraag of het niet tijd wordt voor landelijke maatregelen. ,,Dan kom je snel op een soort lockdown.’’

Bruls wil nu nog niet vooruitlopen op wat hij vanmiddag gaat mededelen. Grote vraag is of de extra coronamaatregelen die in veiligheidsregio Gelderland-Zuid moeten worden getroffen voor alle zestien gemeenten gaan gelden (globaal rond de rivieren tussen Millingen en Zaltbommel). De meeste besmettingen per 100.000 inwoners zijn er in Nijmegen, maar ook omliggende gemeenten als Berg en Dal, Beuningen en Heumen komen met het aantal positieve testen in de gevarenzone.

Heel anders

Maandag overleggen alle veiligheidsregio's in het Veiligheidsberaad over de noodzaak van landelijke coronamaatregelen. ,,Je moet je afvragen of Nederland wel groot genoeg is voor een gedifferentieerde aanpak. In landen als Duitsland en Frankrijk ligt dat heel anders, omdat die veel groter zijn.’’

Als voorbeeld noemt hij de gemeente West Betuwe, die onderdeel is van veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In die gemeente zijn nog maar amper besmettingen, maar als onderdeel van de veiligheidsregio komen daar waarschijnlijk wel extra maatregelen. ,,En die gemeente ligt tegen Wageningen aan, waar veel besmettingen onder studenten zijn maar waar nog geen extra maatregelen voor gelden. Ik snap heel goed dat dat lastig ligt.’’

Erg heftig

Volgens Bruls is het in de communicatie ook moeilijk als overal andere regels gelden. ,,Maar de andere kant van de medaille is dat je bij landelijke maatregelen als snel op een soort lockdown uitkomt. Dat is dan weer erg heftig voor de regio's waar het aantal besmettingen heel laag is.’’

Ook voor de veiligheidsregio Brabant-Noord, waar Boxmeer en Cuijk onder vallen, worden verscherpte coronamaatregelen verwacht. of die alleen voor grote plaatsen als Den Bosch aan gelden is nog onduidelijk.