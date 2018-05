Gedrag van man die bij Leger des Heils alles met moker kapot sloeg, was niet te voorzien

NIJMEGEN- De man die gisteren zijn eigen appartement in het Leger des Heils-opvanghuis aan de Tarweweg in Nijmegen kort en klein sloeg met een grote moker, stond niet bekend als gewelddadig.

,,Hij woonde al een paar maanden bij ons in het Domus-huis in Nijmegen. We hebben geen enkele aanwijzing gehad dat dit zou kunnen gebeuren", vertelt algemeen directeur Harrie de Heer van het Leger des Heils. Hij spreekt van een uniek incident. ,,In deze heftigheid hebben we dit niet eerder meegemaakt."

Sloeg direct de boel kort en klein

De man was al in alle staten toen hij gistermiddag om 14.00 uur bij het Domushuis aankwam. Hij belde niet aan, zoals gebruikelijk, maar sloeg de ruit in van de voordeur. Daarop ging hij naar zijn kamer waar hij de deur op slot deed en direct de boel kort en klein sloeg.

Personeel seinde de politie in die snel met meerdere eenheden aanwezig was. Agenten achtten de situatie zo gevaarlijk, dat een arrestatieteam werd ingeschakeld. Uiteindelijk gaf de man zichzelf over en kwam hij naar buiten zonder nog geweld te gebruiken.

Niemand in gevaar geweest

In het Domushuis verblijven nog 23 andere bewoners. De meesten van hen zijn verslaafden die nergens anders voor hulp terecht kunnen. Volgens De Heer is de impact op bewoners en personeel aanzienlijk, maar hij benadrukt ook dat geen moment iemand in gevaar is geweest. ,,Het personeel heeft uitstekend gereageerd door de politie meteen te waarschuwen. Niemand is enig moment door de man bedreigd. De overige bewoners en het personeel zijn ook heel snel geëvacueerd en opgevangen in een kantine van IrisZorg aan de overkant."

Er is volgens De Heer geen aanleiding de veiligheidsvoorschriften aan te passen. ,,Waarschijnlijk heeft de bewoner de hamer meegenomen van buiten, maar fouilleren bij binnenkomst van onze bewoners heeft niet onze voorkeur. Het is een huis waar mensen zich thuis moeten kunnen voelen."

Uniek incident