Geen coalitie, maar Jan van der Meer (GL) komt toch al als gedeputeerde: hoe zit dat?

Van der Meer is nu nog wethouder in Eindhoven, hij zat van 2006 tot en met 2014 namens GroenLinks in het Nijmeegse stadsbestuur. De opvolger van Van der Meer in Eindhoven is al bekend. ,,Er zit nog een zeker risico in”, beamen zowel GroenLinks-fractievoorzitter Janet Duursma als Van der Meer zelf. Als de coalitie alsnog niet rond komt, is Van der Meer baanloos.

,,Maar dat is nu eenmaal zo. Ik heb begrepen dat er alle vertrouwen is dat het goed gaat komen”, aldus Van der Meer, die vanaf nu ook aan zal schuiven bij de onderhandelingen over het nieuwe coalitieakkoord. Hij wil graag inzetten op de voor GroenLinks belangrijke thema’s als duurzaamheid en milieu, maar volgens hem is nog niet beklonken welke portefeuille hij krijgt.

Verhuizing

Dat Van der Meer al vroegtijdig bekend is gemaakt heeft volgens GroenLinks te maken met het feit dat de huidige wethouder van Eindhoven in Nijmegen is blijven wonen. En juist nu zou hij moeten aangeven of hij naar Eindhoven zou verhuizen of dat hij nog toestemming van de raad wilde om op afstand te blijven wonen. ,,Het zou raar zijn als Jan eerst toestemming vraagt en dan over een paar weken alsnog zijn ontslag in Eindhoven indient omdat hij naar Gelderland gaat”, aldus Duursma. Van der Meer: ,,Het begon toch rond te zingen. Vandaar dat we het nu bekend hebben gemaakt.”