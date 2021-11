Geen demonstratie én toch een noodverordening in Nijmegen: waarom?

Een noodverordening, dat klinkt stevig: wat houdt het precies in?

Het middel is net zo stevig als het klinkt. Heel Nijmegen is zondag (van 10.00 tot 22.00 uur) tot veiligheidsrisicogebied verklaard. De noodverordening geeft politie en gemeente extra mogelijkheden om ongeregeldheden te voorkomen. Zo mag iedereen in de stad preventief gefouilleerd worden en zijn doorzoekingen van auto’s en tassen mogelijk. Daarnaast is het onder meer verboden stokken, flessen of stenen mee te hebben. Ook mogen mensen die er uitzien als betogers of relschoppers niet in groepjes van meer dan twee bij elkaar komen. Op overtreding van de verordening staat een fikse straf: maximaal drie maanden gevangenis of 4350 euro boete.