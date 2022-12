Geen geld voor kerstdiner, toch luxe barbecue dankzij NEC: ‘Uiteten is voor deze mensen normaal uit den boze’

Berg en Dal schaft nieuwjaars­re­cep­tie af

GROESBEEK - Het was een mooie traditie, de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Berg en Dal. Elk jaar ergens in januari recipieerde het gemeentebestuur telkens in een ander dorpshuis. Er werden handjes geschud en de burgemeester hield een speech waarin terug- en vooruitgeblikt werd.

20 december