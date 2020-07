Opkomst en ondergang van zonneko­ning Kooistra, de rijkste kroegbaas van Nederland

22:54 UBBERGEN / NIJMEGEN - Dood in bad. Nederlands rijkste kroegbaas komt tragisch aan zijn eind in een Ubbergse villa. De zelfmoord van horecatycoon Sjoerd Kooistra schokt deze regio. Tien jaar later blikt Ton Lenting, een van de hoofdrolspelers van toen, terug. Over de opkomst en ondergang van een zonnekoning.