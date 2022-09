Geen schadevergoeding voor GSM-mast vlakbij het huis: gemeente Berg en Dal is wel 3000 euro lichter

Geen vergoeding van schade dus, maar toch is de gemeente 3000 euro lichter onder meer omdat er aan twee externe bureau's advies werd gevraagd. Die kwamen tot de conclusie dat er geen reden is om schade te vergoeden.



De adviseur van de bewoner vond van wel. 'Verlies van waardebepalend uitzicht, de beperking van zonlichttoetreding, verlies aan situeringswaarde en het ontstaan van gezondheidsrisico’s', zo schreef hij aan de gemeente. Daarbij werd verwezen naar een soortgelijk kwestie in de gemeente Gilze Rijen in 2013. Daar werd een mast geplaatst van bijna 40 meter en kreeg degene die ernaast woonde een schadevergoeding van 24 mille.



Voorzienbaarheid

In Berg en Dal gaat het echter om een mast van 22,7 meter; bovendien stond op die plek al een sirenemast om de bevolking te waarschuwen bij calamiteiten en die was al 18 meter hoog. De klager betoogde verder dat hij de woning enkele jaren geleden had gekocht en dat toen niet te voorzien was dat op die plek ooit een mast van 22,7 meter zou komen. Dat argument wordt door de gemeente van tafel geveegd.



De klager heeft 300 euro aan de gemeente betaald. Dat is de drempelbijdrage die betaald moet worden voor het in behandeling nemen van een verzoek om een planschadevergoeding. Maar die 300 euro is dus bij lange na niet voldoende om de kosten die de gemeente moest maken te dekken.