Geen tbs voor belager huisartsenpost, wel behandeling

De aanklager benadrukte toen dat tbs niet alleen is bestemd voor verkrachters en moordenaars: ,,Voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek kan het ook een oplossing zijn. Met deze verdachte is van alles geprobeerd, maar niets heeft geholpen. Hij is onberekenbaar en potentieel gevaarlijk.’’



De belaging vond plaats in de periode van augustus vorig jaar tot en met januari dit jaar. De man bestookte de huisartsenpost met e-mails en telefoontjes - soms tientallen in één nacht - en stond meer dan eens vloekend en tierend in de wachtkamer. Hij zou het personeel daarbij hebben geïntimideerd. In een verklaring liet het zorgpersoneel van de artsenpraktijk weten grote angst voor de Lentenaar te hebben: 'Wie weet waartoe hij in staat is.'