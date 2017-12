Gelderland geeft miljoen uit aan leefbaarheid: 'Ze weten van gekkigheid niet wat ze ermee moeten'

‘Zorg heeft het geld harder nodig’



Allemaal luxe, zegt de Nijmeegse hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries over de projecten die de provincie Gelderland steunt uit het potje leefbaarheid. ,,De provincie bulkt van het geld sinds de verkoop van de Nuon-aandelen en weet nu van gekkigheid niet wat ze met het geld moet.”



Als gevolg daarvan gaat er geld naar zaken waarover de provincie niet gaat. Sociale zaken zijn een taak van Den Haag en de gemeenten, niet van de provincie. ,,Provincies kunnen wel taken doen waarvoor de gemeenten geen geld hebben, maar ik vraag me af of het altijd zin heeft.”



Over het effect van de 1,3 miljoen kan ook Gelders gedeputeerde Bea Schouten niets zeggen. ,,Het is lastig om het effect te meten.” Een stagiair van de provincie licht drie projecten door om erachter te komen wat er wordt bereikt met de initiatieven en de subsidies, maar de uitkomst zal niets zeggen over het al het bestede geld.



De Vries vindt dat de provincie zich beter kan bezighouden met de kerntaken: milieu en provinciale wegen. Als de provincie zich tóch met andere zaken bezig wil houden, stel dan betere prioriteiten, stelt hij voor. ,,De zorg zit verlegen om geld en 1 miljoen mensen leven in armoede.”