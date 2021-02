Gelderse horecatycoon Khalid Oubaha ambassadeur voor partij Richard de Mos: ‘Marshallplan voor horeca’

Column 't Plein Onderne­mers staan al te trappelen om hun dromen in die opgeknapte oude Honiggebou­wen vorm te geven

29 januari Het is een bijna vergeten geschiedenis. Het oude Honigcomplex staat er alleen nog omdat de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk langs de Waal in het begin stevig vertraagd werd door de economische crisis. In 2012 werd daarom besloten de Honig tijdelijk overeind te houden. Na tien jaar zouden de gebouwen alsnog geruimd worden, was het besluit destijds.