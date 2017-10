Gelderse winkels staan vaker leeg, Nijmegen ontspringt de dans

NIJMEGEN - De leegstand van winkelpanden in drie van de vier grote Gelderse gemeenten Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn en Ede is het afgelopen jaar verder opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Detailhandel Nederland. Alleen in Nijmegen is een opvallende daling te zien.

De winkelleegstand in het Nijmeegse centrum daalde tussen juli 2016 en juli 2017 van 18 naar iets meer dan 10 procent. Dat is een gecorrigeerd cijfer. Detailhandel Nederland peilde dat de leegstand in Nijmegen daalde naar 7 procent, maar de periode waarin is gemeten geeft een vertekend beeld. Aan het begin van die periode stond het voormalige V&D-pand in het centrum nog leeg en aan het eind van die periode zat Topshelf er nog. En daarmee zat het vertrek van Topshelf uit de stad, eind augustus, nét niet in de cijfers. Het luxe warenhuis laat 14.000 vierkante meter achter.

Die vierkante meters winkeloppervlak zijn door Detailhandel Nederland in 36 gemeenten onder de loep genomen. De organisatie keek naar stadscentra, buurtwinkelcentra en woonboulevards of outletcentra. Nijmegen laat in alle drie de categorieën een daling zien van leegstand.

Buurtwinkelcentra

In Arnhem, Ede en Apeldoorn verschilt het per locatie. In het Arnhemse en Apeldoornse centrum liep het aantal leegstaande vierkante meters op, terwijl dat in Ede min of meer gelijk bleef. De woonboulevards kregen er in Apeldoorn meer winkels bij, terwijl er in Arnhem meer winkels vertrokken. In elk van de drie gemeenten liep het aantal bezette winkelmeters in buurtwinkelcentra terug.

Landelijke daling

Dat de leegstand in Nijmegen zo sterk afneemt, is vergeleken met de andere Gelderse steden bijzonder, maar landelijk gezien geen uitzondering. Landelijk daalt de leegstand. Dat gebeurde in april van dit jaar voor het eerst in tien jaar. Toen stond 9,2 procent van de totale ruimte leeg die bedoeld is voor detailhandel. Uit de cijfers van Detailhandel Nederland blijkt nu dat de leegstand op 1 juli dit jaar landelijk op 7,4 procent lag.