'Geluid is niet de oorzaak van hartfalen paard'

,,Het gebeurt vaker dat paarden spontaan omklappen’’, zegt Maarten Boswinkel, paardeninternist bij dierenhospitaal Visdonk in Roosendaal. ,,Altijd is er dan sprake van verhoogde activiteit, zoals bij dieren die sperma doneren en van de bok vallen, of bij renpaarden. Zeker als er sprake is van stresscondities kan dat leiden tot een acute dood. Het produceren van irritant geluid is dat niet, maar kan wel te maken hebben met die stress, die kan leiden tot een defecte hartklep of gebroken hartslagader. Paarden zijn gevoeliger voor geluiden, en is van nature een vluchtdier.’’



Zijn collega Hans de Groot van dierenartsenpraktijk Bodegraven is stelliger en zegt zich niet voor te kunnen stellen dat het produceren van extreem geluid de oorzaak kan zijn van hartfalen. ,,Ik heb er nog nooit van gehoord dat geluid de oorzaak van hartfalen zou kunnen zijn. En zeker bij deze paarden die goed getraind worden, die zijn wel wat gewend. De oorzaak is blijkbaar klinisch, het zou kunnen zijn dat er al iets mis was met het paard. Ook als het dier uiterlijk gezond leek, kan het zijn dat er iets mis was.’’