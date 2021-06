Geluidsflitspalen moeten overlast van Nijmeegse lawaaibolides tegengaan: ‘Eind aan uitlaatgejank’

Column Marcel Rözer En dus zat de Nijmeegse sporthal vol met leeftijdge­no­ten die een AstraZen­ecaatje kregen

5 juni We hadden een beetje in het verdomhoekje gezeten, de geboortejaren 1956-1960, maar eindelijk mochten we dan. Tegelijkertijd met de jaren 1975 en jonger, maar ach, we leefden nog. En dus zat de Nijmeegse sporthal deze donderdag vol met leeftijdgenoten die een AstraZenecaatje kregen.