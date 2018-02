Gemaskerde overvaller verjaagd uit restaurant, politie op zoek

Man uit Mook (40) verdacht van ernstig geweldsdelict in Arnhem

12:41 ARNHEM/MOOK - Een 40-jarige man uit Mook wordt verdacht van zware mishandeling of poging moord c.q. doodslag. Dat heeft de politie bekendgemaakt naar aanleiding van het geweldsincident vrijdag in een woning aan de Gemertstraat in Arnhem.