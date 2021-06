Gemeente Nijmegen gebruikt honderden keren per jaar nepaccounts in onderzoek naar fraude door inwoners

Frank en Inga geven openlucht­con­cert met wilde vogels

15 juni BEEK/ UBBERGEN - Het is natuurlijk best spannend. Want een vogel laat zich niet commanderen om te zingen. Maar saxofonist Frank Nielander heeft goede hoop dat ze zullen invallen tijdens zijn liveconcert op 26 juni aanstaande in de Beekse heuvelrug. ,,We hopen dat ze spontaan reageren op onze improvisaties.”