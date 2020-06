Gemobiliseerde Jan Centen krijgt door zoon alsnog de militaire eer: ‘Ik was 6 jaar en mijn vader was soldaat’

Gerard Centen (85) was trots op zijn vader Jan. ,,Ik was zes jaar in 1940 en mijn vader was soldaat!” Jan, geboren in Wijchen in 1911, werd in 1939 onder de wapenen geroepen. ,,Hij was ingekwartierd in Soesterberg. Ik heb nog een foto van zijn inkwartiering.”



Jan Centen woonde toen de oorlog uitbrak al met zijn gezin in de Nijmeegse Wolfskuil. Zijn tijd als soldaat heeft het leven van zijn zoon Gerard diepgaand bepaald. Gerard kwam als dienstplichtig soldaat als marinier terecht in Nieuw Guinea.



Gerards broer Jan werd beroeps-marinier en kwam op Curaçao terecht. En Gerards zoon Peter heeft het militaire gen geërfd. ,,Hij heeft een militaire truck uit 1944 gekocht. Daarmee zijn we al drie keer naar Normandië gereisd. De oorlog blijft rondzingen in de familie Centen.”



Zelf ontving Gerard Centen een onderscheiding als veteraan voor zijn zestien maanden in Nieuw-Guinea en daarnaast het Nieuw Guinea Herinneringskruis. Maar zijn vader Jan, kreeg niets. Het zat Gerard niet lekker. Hij slaagde er eerst in een oom van zijn vrouw Ria postuum een mobilisatie-oorlogskruis te bezorgen. ,,Hij zat als koloniaal in Nederlands-Indië en sneuvelde toen Japan binnenviel.”