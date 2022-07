Gerrie Driessen, hotelier en hartstochtelijk heemkundige, overleden

Gerrie Driessen runde jarenlang samen met zijn vrouw Els het legendarische horecabedrijf In de Locomotief. Dat stond op de plaats waar nu het gemeentehuis staat. In 1994 werd dit hotel - thuisbasis voor veel geallieerde veteranen als ze Groesbeek bezochten - gesloopt. Maar Gerrie was bovenal een hartstochtelijk en uiterst productieve heemkundige, die in 1972 furore maakte met 'Groesbeek in oude ansichten’. In 1973 richtte hij de Heemkundekring Groesbeek op.