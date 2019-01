Gesprek na dragqueenrel tussen actievoerders en COC

FOTO'S Wat doen Statler & Waldorf in Gennep en Nijmegen?

16:10 NIJMEGEN/ GENNEP - De mopperende Muppets Statler & Waldorf zijn vooral bekend van de sarcastische kritiek die ze de andere karakters van de The Muppet Show toebijten vanuit hun balkonnetje. Maar sinds kort duiken de poppen ook op in Gennep en in Nijmegen: op het Instagram-account Statler and Waldorf Traveling. Daar blijkt een reislustige vrouw achter te zitten.