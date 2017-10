Gestrand in Hamburg door noodweer: 'Er zijn 100 wachtenden voor u'

Voor de infobalie van Deutsche Bahn, de grootste spoorvervoerder in Duitsland, staan lange rijen tot ver in de terminal. Gisteren was beloofd dat het treinverkeer vrijdag weer op gang zou komen, maar daar is tot nu toe maar weinig van terechtgekomen. Mensen willen weten wat hun alternatieven zijn, maar veel meer dan een 'Geld terug bij vertraging'-enveloppe meegeven, kunnen de DB-medewerkers ook niet doen. Ze halen hun schouders op: ,,Het is het weer hè, daar hebben wij ook geen invloed op.’’



Direct toen gistermiddag duidelijk werd dat er geen treinen meer zouden rijden, gingen reizigers op zoek naar alternatieven. De bus kon mogelijk uitkomst bieden, maar veel passagiers hielden er al rekening mee dat het een hopeloze zaak zou worden en gingen op zoek naar een plek om te overnachten. Gevolg: hotels liepen razendsnel vol.



De hinder beperkt zich niet alleen tot toeristen: ,,Ik heb er twee uur over gedaan om hier te komen’’, zegt een medewerker van een hotel recht tegenover het station. ,,Normaal is het een stukje van 20 minuten.’’