Gevaarlijke rotonde zorgt voor nieuw slachtoffer: vijver Takenhofplein is zwembad voor auto’s

Het was woensdagnacht weer raak op het Takenhofplein: een automobilist zag de rotonde ‘over het hoofd’ en parkeerde zijn bolide midden in de vijver . Een schrale troost voor de bestuurder is dat hij zeker niet de eerste was. Een overzicht van de opvallendste ongelukken op het Takenhofplein.

Op het randje

Een veel voorkomend probleem is dat automobilisten de rotonde te laat in de gaten hebben. Zo ook de bestuurder die ‘vergat’ de rotonde op te gaan. De man probeerde nog te remmen, maar kon niet voorkomen dat zijn auto gedeeltelijk in het water terechtkwam. De auto balanceerde op de rand van de vijver, waardoor het lastig was voor de bergers om het voertuig eruit te trekken. Uiteindelijk viel de schade mee.

Een takelwagen haalt de auto weg van de rand van de vijver op het Takenhofplein in Nijmegen. © Johan Beckmann/Persbureau Heitink

Nachtelijk avontuur

Na een avondje flink doorhalen parkeerde ook deze bestuurder zijn auto in de fontein. Toen agenten de man aantroffen, bleek dat hij onder invloed was. Zijn rijbewijs werd meteen in beslag genomen. De man had na het incident zijn auto verlaten, maar was door een spoor van natte voetafdrukken makkelijk te vinden.

Op de vlucht

Na een achtervolging in Nijmegen reed deze auto op klaarlichte dag de vijver van het Takenhofplein in. De aanleiding van de achtervolging was een schietpartij. De schietgrage eigenaar van de auto werd later veroordeeld tot 24 maanden cel. De gele auto werd na onderzoek van de politie uit de vijver gehengeld.

Het bergingsbedrijf is bezig met het afvoeren van de vluchtauto. © bert beelen

‘U parkeert hier, mag dat?’

Met een paar drankjes te veel op achter het stuur kruipen is nooit een goed idee, maar deze bestuurder maakte het wel heel bont. Nadat de vrouw haar rijtuig in de vijver had ‘geparkeerd’, deed zij verwoede pogingen om weer uit de vijver te komen. Tevergeefs, want na een paar rondjes in de vijver kwam ook zij erachter dat de randen van de vijver te hoog zijn om te ontkomen.

De auto van een beschonken bestuurder in de vijver bij het Takenhofplein © Politie Nijmegen