Gevecht van IJshopper om felbegeerde standplaats

Oud-voor­man gele hesjes laat kinderen Nijmeegs bouwdorp politieke leus schilderen

15 augustus NIJMEGEN - ‘Defend Europe’, de slogan van de extreemrechtse groepering Identitair Verzet, prijkte deze week op een hut in bouwdorp Waterkwartier. Een actie van Danny Cornelissen, bekend geworden als voorman van de gele hesjes in Nijmegen. Volgens hem is de slogan een protest tegen de Europese vlag die op het terrein hing. Zijn actie is gelukt, de vlag is weg.