Gevelplaten van Ici Paris vallen tussen winkelend publiek in centrum Nijmegen

Enkele weken geleden vielen van dezelfde gevel ook tegeltjes naar beneden, ongeveer twee meter naast de plek waar nu de tegels loslieten. Toen ging het om eenzelfde plaat, waarvan één tegeltje bleef zitten. De platen hangen ongeveer 9 meter boven de grond.



De brandweer heeft rondom de winkel een stuk van 25 meter afgezet. Winkelend publiek kan er wel langs, maar mag de winkel niet in. Aannemer André Weijers heeft de afzetting samen met handhaving voortgezet totdat de inspectie er is om te kijken of er nog meer gevaar dreigt.



Bedrijfsleider Jeroen verwacht dat de Ici Paris XL morgen weer open is. De winkel is nu dicht. Omliggende winkels, als Jamin en Manfield, hebben geen last van de afzetting. Zij zijn gewoon bereikbaar.