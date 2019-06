Gezocht: au pair voor de baby's van overleden moeder Kim

Een oproep die hij hiervoor op Facebook heeft geplaatst, is inmiddels meer dan 3.500 keer gedeeld. Volgens vader Kurt hebben zich inmiddels diverse goede kandidaten gemeld.

,,Mijn moeder en mijn schoonmoeder nemen elk een dag in de week de zorg voor de baby's op zich. Ik heb een eigen bedrijf dat ik wil blijven runnen voor onze broodwinning. Daarom ben ik op zoek naar één of twee zorgzame au pairs die het leuk vinden om mee te helpen met het verzorgen en opvoeden van mijn baby's.” Verzoek is ook of ze de eerste tijd ook in de nachten standby willen zijn.

Kim

Quote Kim is weggeval­len en die leegte is onvervang­baar Zijn vriendin, de 25-jarige Kim van der Hoef, overleed in mei onverwachts. Ze was op dat moment zeven maanden zwanger en opgenomen op een verpleegafdeling van het Radboudumc. De baby's zijn met een keizersnee op de wereld gebracht, terwijl Kim werd gereanimeerd. De doodsoorzaak is nog steeds onbekend en wordt nog onderzocht. ,,De tweeling maakt het naar omstandigheden goed. Omdat ze te vroeg geboren zijn, liggen ze nog wel in het Radboudumc. Binnenkort gaan ze voor het eerst zelf proberen uit de fles te drinken”, aldus Kurt.



De vader verblijft vanwege de ziekenhuisopname van zijn tweeling in logeerhotel Ronald McDonaldhuis. ,,Ik ben ook nog hier, omdat ik het moeilijk vind om thuis te komen. Ik stel het uit, omdat ik daar geconfronteerd word met de spullen die Kim en ik samen gekocht hebben en hebben uitgezocht voor onze gezamenlijke toekomst.”

Vader en kostwinner

Maar Kurt beseft ook dat hij op een gegeven moment weer verder moet. Als vader en als kostwinner. Zodoende is hij al druk op zoek naar een of meer oppassers voor zijn kinderen, al wil hij natuurlijk ook een deel van de opvoeding zelf voor zijn rekening nemen. ,,Kim is weggevallen en die leegte is onvervangbaar. Wel hoop ik dat we de kinderen met alle ondersteuning zoveel als mogelijk kunnen opvoeden zoals Kim het gewild zou hebben.”

Kurt, eigenaar van een bedrijf in sierbestrating en bouwmaterialen, laat via Facebook weten dat hij op zoek is naar iemand die minimaal 21 jaar is en voor minstens een jaar bij zijn gezin wil intrekken. ‘Ik ben vanaf medio augustus op zoek naar een lieve, zorgzame, actieve flexibele, geduldige, enthousiaste studente (geneeskunde, verpleegkunde, pedagogie, didactiek) die ervaring heeft met kinderen’, schrijft hij. ‘Je krijgt kost en inwoning in een mooie eigen kamer. (...) Ook wil ik je een leuke vergoeding per uur geven bij het helpen en verzorgen van de kinderen of bij andere (lichte huishoudelijke) taken. De exacte werkzaamheden en werktijden zijn in overleg en we maken een periodieke planning die volledig past bij jouw studie.’

Hogeschool

Onder de Facebookers die het bericht hebben gedeeld, zit de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Begeleidende tekst: ‘Normaal gesproken benaderen we je niet voor een oproep van derden, maar we hebben gemeend voor deze uitzonderlijk tragische situatie een uitzondering te moeten maken.’