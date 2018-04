'Gigantisch koud', maar wel de Noordpool-marathon gelopen

De rivier is nooit saai, Waaltoch­ten laten dat zien

8:39 NIJMEGEN - Op de Waal is een dag nooit hetzelfde, de rivier blijft altijd spannend. Deze snelweg onder de binnenvaartwegen, 500-600 schepen per dag passeren Nijmegen, is altijd verrassend. En dat ervaren ook de deelnemers aan de Waaltochten van De Gelderlander met uitleg door Rob Jaspers. Ook in mei en juni staat weer een reeks vaarten gepland, zelfs in avonduren met kans op een beeld van de ondergaande zon.