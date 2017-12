Gigolo Jaxx is leraar en slaapt voor geld met vrouwen, van dames tot studenten

Als gigolo gaat hij door het leven als Jaxx. Zijn echte naam maakt hij liever niet openbaar: zijn ouders, bijvoorbeeld, weten niet dat hij met vrouwen in bed duikt voor geld. ,,Alleen twee goede vrienden weten het. En mijn vrouw natuurlijk.’’



Dat is ook de reden dat hij dit interview geeft. ,,Ik wil graag het taboe doorbreken. Onder mannen is het veel meer geaccepteerd om een hoer te bezoeken. Voor een vrouw die een gigolo inhuurt, is dat heel anders.’’



In de hal van het Centraal Station in Utrecht praat Jaxx vrijuit over zijn werk en het dubbelleven dat hij leidt: hij is namelijk ook basisschoolleraar en heeft twee kinderen. Zijn voorkomen is casual: spijkerbroek, zwart T-shirt. Hij is 39 jaar, kort van stuk en heeft donker haar. Op zijn Twitterprofiel schrijft hij dat hij vaak complimenten krijgt over zijn billen en penis - die krijgen we tijdens dit gesprek echter niet te zien.