Gij zult als cliché het hemelrijk binnentreden

Column Marcel RözerWat is dat toch, met die klote-clichés? Dat je er niet aan ontkomt. En dat je jezelf dingen hoort zeggen waar je vroeger, als je dezelfde woorden van jouw ouders hoorde, woedend om kon worden. ‘Daar kom je nog wel achter’, was er zo een. ‘Straks komen er vrouwen bij en valt de vriendengroep uit elkaar’, was een ander. En ze had gelijk, mijn moeder.