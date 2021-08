Glijdt Neerbosch-Oost af? De hoop is gevestigd op de terugkeer van de seniorenflat

Door een actuele gebeurtenis als die in de Nijmeegse wijk Aldenhof neemt de vrees toe bij Rien van Kesteren, bewoner van de flat Nocturne in Neerbosch-Oost. In Aldenhof veroorzaakte een verwarde man onrust in de wijk. Het ging om een getraumatiseerde vluchteling die hulp nodig heeft, en op wie instanties geen grip krijgen. Gaan we dat nu ook meer zien in Neerbosch?, vraagt Van Kesteren zich af.