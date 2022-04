Go Short for dummies: hoe kies je tussen 249 films?

Video Sneeuwpop bouwen in de Berg en Dalse bossen; dik pak op het hoogste punt in het Rijk van Nijmegen

BERG EN DAL - Op de meeste plaatsen in het Rijk van Nijmegen bleef de sneeuw maar heel even liggen. Het dunne laagje smolt in de loop van de ochtend vrijwel overal weg. Maar niet in de bossen van Berg en Dal. Daar was een groot deel van de dag volop sneeuwpret mogelijk.

1 april