God is geen DJ, maar een volkszanger: meezingen op het Mega Piratenfestijn in Nijmegen

‘We hebben een woonboot, hij ligt aan de Amstel’. Om nou te zeggen dat die woorden vanaf de kansel zo bijzonder klinken? De uitstraling van degene die deze tekst predikt, is evenmin groots en meeslepend. Tenzij je van mannen in pakken houdt die saaiig ogen, op gevorderde leeftijd zijn en hun buikje prominent naar voren steken.



Toch is na één gezongen noot duidelijk dat God deze zaterdagavond geen dj is, maar een volkszanger. Zijn naam: Sfef Ekkel. In luttele seconden brengt hij in hoogst eigen persoon een spanningsmast tot ontlading. Zesduizend kelen, één mond: de Mega Piratenfestijn-tent op de Nijmeegse Goffertweide ontploft.



Het gebeurt niet alleen bij Ekkel. Artiesten als de gebroeders Knipping, Mooi Wark, Jan Keizer en Anny Schilder, Tino Martin, Frans Bauer, Ronnie Ruysdael en Sieneke, allemaal blijken ze die speciale gave te hebben om hun publiek te beroeren en te inspireren. Tot meedeinen, collectief zingen, dansen en springen.