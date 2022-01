Goede hoop op een ‘ouderwetse’ Down the Rabbit Hole: ‘Situatie is nu echt veel beter dan vorig jaar’

Parochia­nen helpen kiezen wie de kerk van Malden mag kopen en verbouwen

MALDEN - Kerkgangers in Malden mogen binnenkort meepraten over hoe hun kerkgebouw er in de toekomst uit komt te zien. Volgende maand, of op zijn laatst in maart, wil de parochie Heilige Drie-eenheid twee plannen presenteren voor de herbestemming van de H. Antonius Abtkerk aan het Kerkplein.

