Graag nog beter afval scheiden in regio Nijmegen: coaches en stickers voor groenbak

In enkele delen van Nijmegen en Heumen is afgelopen jaar al gewerkt met een nieuwe voorlichtingsaanpak voor groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). ,,We zien grote verbeteringen”, zegt woordvoerder Michelle Stuiver van de Dar. ,,Eerst werd in die wijken gemiddeld 20 tot 30 procent van de gft-containers afgekeurd, dat is nu nog maar 5 tot 15 procent.”