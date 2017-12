Grap pakt verkeerd uit: HAN verwijdert kerstboom niet uit 'ideologische overwegingen'

Uit met Anne: Stevige rock en terug naar vroeger

13:41 Met Vandenberg's Moonkings krijgt Nijmegen flinke rock voorgeschoteld dit weekend. Voor Anne Nijtmans van de Nijmeegse redactie is dit een van de uitgaanstips van de week. Geen trek in wilde haren en harde gitaren? Ga dan even terug in de tijd bij het Dickens Festijn Druten of Museum het Valkhof.