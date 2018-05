Gratis naar spectaculair concert aan Spiegelwaal

De organisatie is in handen van Actief Comité Binnenstad Nijmegen (ACBN), de club die ook de Vierdaagsefeesten regelt. Directeur Teddy Vrijmoet wil nog niets zeggen over het programma. ,,We hebben de contracten nog niet rond''. Ook over het symfonieorkest zwijgt ze. ,,Het wordt een prachtig evenement met artiesten van naam in het populair-klassieke genre.''



Niet alleen de inhoud van het programma heeft kwaliteit, ook de omgeving aldus Vrijmoet: ,,We hebben het podium van Concert at Sea en daarnaast maken we gebruik van de locatie. De Stevenstoren speelt een belangrijke rol. Als het weer meezit, maakt de zonsondergang deel uit van de show.''